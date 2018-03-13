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此内容发布于2018年3月13日 上午4:35 最后更新 - 2018年3月13日 -04:35

（法新社墨西哥市12日电） 墨西哥当局今天表示，针对2014年43名学生失踪且疑遭屠杀的案件，已逮捕一名据信扮演要角的男子。

检察官伊格拉（Gilberto Higuera）表示，称为乌瑞尔（Erick Uriel "N"）的嫌犯，是贩毒黑帮「勇士国」（Guerreros Unidos）的成员，当局在调查南部城市伊瓜拉（Iguala）的学生失踪案时，「确定他是扮演关键角色的人之一」。

检察官说：「伊瓜拉街道事件发生不久后，（这名嫌犯）曾直接与学生接触。」

这43名学生2014年9月26日失踪，这个未解之谜一直令墨西哥人困惑。当时他们强占数辆巴士前去参加抗议，随后遭当地警方攻击，从此消失。

检察官一开始表示，警员把这43名实习教师交给勇士国的职业杀手，杀手将他们杀害后，火化43人的尸体并倒入河中。当局发现一块骨头碎片后，只查出一名学生的遗骸。

但泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）立场超然的专家驳斥政府这项结论。

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