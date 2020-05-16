此内容发布于2020年5月17日 上午12:35

（法新社墨西哥市16日电） 墨西哥记者亚曼塔（Jorge Armenta）今天在北部奥夫雷贡城（Ciudad Obregon）遇害，当局表示，这是今年至今第3起记者遇害事件。

地方检察官办公室在推特上说，「一场武装攻击证实夺走（数位媒体Medios Obson主任）亚曼塔的性命」，并有一名警员遇害，另有一名员警受伤。

媒体监督机构「无国界记者组织」（Reporters Without Borders, RSF）表示，亚曼塔是今年第3名遇害记者，并透露他生前曾接获威胁，接受政府保护。

无国界记者组织正在调查亚曼塔接受哪种保护。

地方当局也说在调查这起凶杀案。

无国界记者组织经常把墨西哥和战乱频仍的叙利亚与阿富汗，同列为对新闻媒体而言最危险的国家。毒品走私、政治贪腐相关暴力情事猖獗，许多杀人犯也逍遥法外。

记者阿尔瓦雷兹（Victor Fernando Alvarez）4月2日失踪，4月11日被发现陈尸在阿卡普尔科（Acapulco）港。他是继费拉尔（Maria Elena Ferral）之后，墨西哥今年第2名遇害的记者。

今年3月，费拉尔在东部韦拉克鲁斯州（Veracruz）准备进入自己的车子内时，被两名骑摩托车的杀手枪杀。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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