此内容发布于2019年8月31日 上午1:20

（法新社巴西阿里克米斯30日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天说，欧洲在保护环境上不够格教导巴西。在亚马逊雨林大火不由外国来下指导棋这个立场上，巴西称与美国一致。

国际已允诺协助扑灭亚马逊雨林几年来最严重野火，但相关议题在巴西已衍伸为外国政府、尤其是欧洲试图干涉内政。

七大工业国集团（G7）表示愿为亚马逊大火提供2000万美元援助后，波索纳洛指控法国跟德国想「买下」巴西主权，并说除非法国总统马克宏（Emmanuel Macron）收回对他的侮辱，否则拒收这笔钱。

他随后又说会接受双方为对抗火灾提供的援助金，但强调需由巴西决定钱如何用。

这场嘴炮战愈演愈烈，波索纳洛今天说：「欧洲在保护环境上，没什么可教我们的。」还告诉记者，他会跟德国总理梅克尔（Angela Merkel）商谈，但没提确切时间，并不断强调「在与我们亲爱的马克宏」交谈前，对方得先收回对亚马逊有关巴西主权的言论。

波索纳洛还重申自己「永续开发」亚马逊的计画，强调一定会推动到底。

巴西为亚马逊雨林野火与欧洲交恶，却获美国送暖。曾称赞波索纳洛妥善处理这场危机的美国总统川普表示愿提供协助，还批评G7没有先就相关提议谘询波索纳洛。

巴西外交部长艾拉乌乔（Ernesto Araujo）今天与有望成为新任驻美大使的波索纳洛之子爱德华多（Eduardo Bolsonaro）在白宫与川普见面。艾拉乌乔会后告诉记者，两国在火灾问题上「立场一致」。

艾拉乌乔说：「我认为我们态度相同，双方政府立场一致。」他表示，这代表美巴两国都反对外国政府藉由对雨林未来的忧心干涉巴西内政。

新的官方数据显示，在烧林整地禁令上路首日的昨天，巴西各地仍发生数以千计火警，多数发生在亚马逊盆地。

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