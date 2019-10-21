此内容发布于2019年10月22日 上午1:05

（法新社旧金山21日电） 脸书公司（Facebook Inc.）今天说，将为2020年美国大选强化安全措施，加强检视试图操纵美国选民的「国营」媒体。

自2016年美国大选以来，外国实体显然都是透过社群媒体干预美国竞选活动，自那之后脸书采取了一系列因应措施，现在又增加了几项。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在视讯会议上说：「基本问题是自2016年以来，选举有了很大的变化，脸书也必须改变。我们面临来自国家愈来愈精密的攻击…但我有信心我们现在有更充分的准备。」

其中一项新措施是要求标示国营媒体机构发出的讯息，将自下个月起生效。

脸书在部落格贴文说：「我们将以更高的透明度标准看待这些网页，因为这些媒体机构具有舆论影响力又有国家策略性支持。」

脸书也表示，当民众试图分享遭第3方事实查核组织揭穿的贴文时，脸书将出现弹出式视窗，防堵不实消息疯传。

脸书说：「除了提供更清楚的标示外，我们也将以较快的速度防止不实消息传播，因为有品质的报导与事实查核是需要花时间编采与查证。」

脸书说：「在许多国家，包括美国在内，如果我们发现内容有造假的迹象，在等待第3方事实查核组织证实期间，我们会暂时减少文章的散布。」

脸书也指出，公司将为政治候选人帐号提供新的防护，监控帐号是否遭骇入或拦截。脸书也大略提到防范「压制选民」的措施，防止有心人士误导民众该在哪里或何时投票。

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