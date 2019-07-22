此内容发布于2019年7月22日 上午6:05

（法新社纽约21日电） 迪士尼今天证实「复仇者联盟4：终局之战」跃居影史票房冠军，但电影历史学家说，若列入通膨等因素，历来最成功的电影，其实应该是克拉克盖博和费雯丽主演的「乱世佳人」。

1939年上映的「乱世佳人」（Gone With the Wind ）全球总票房4.02亿美元，若单以金钱衡量，影史只能排到285名，但别忘了物价可是会上涨。

这部荡气回肠的爱情故事是以美国南北战争为背景，1939至1974年间全美7次上映，美国票房总计2.15亿美元。

全美戏院公会（National Association of Theatre Owners）表示，2018年美国电影票平均要价9.11美元，若以此为基础计算，「乱世佳人」若在今天上映，单是美国就能卖到19.58亿美元。

金氏世界纪录大全（Guinness Book of World Records）估算，若把通货膨胀列入考量，「乱世佳人」全球票房会达34.4亿美元。

「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame ）全球票房27.902亿美元，本周才被挤下影史票房冠军的「阿凡达」（Avatar），全球则卖出27.897亿美元。

此外，人口因素也得考虑进去。1939年美国人口只有1.3亿，比今天少了约2亿。

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