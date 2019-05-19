此内容发布于2019年5月19日 下午11:50

（法新社洛杉矶19日电） 「复仇者联盟4：终局之战」本周末终于把北美票房龙头宝座让给了最新动作片「捍卫任务」，但漫威影业/迪士尼出品的「复仇者联盟4」距离登上史上最卖座强片已更进一步。

北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天估计，「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame）上映第4周国内总收入约达2940万美元，全球总收入来到26.1亿美元，仅略低于「阿凡达」（Avatar）2009年赚进的27.9亿美元纪录。

但在北美，「复仇者联盟4」成绩远不及狮门新推出的「捍卫任务3：全面开战」（John Wick: Chapter 3―Parabellum），后者3天周末首映有5700万美元强劲表现。

排名第3的是华纳兄弟请到莱恩雷诺斯（Ryan Reynolds）配音的「名侦探皮卡丘」（Pokemon: Detective Pikachu），收入2480万美元。

环球出品、丹尼斯奎德（Dennis Quaid）主演的「狗狗的旅程」（A Dog's Journey）排第4，进帐800万美元。

排名第5的是瑞贝尔威尔森（Rebel Wilson）和安海瑟薇（Anne Hathaway）联手演出的「诈骗女神」（The Hustle），收入610万美元。

本周末第6到第10的电影依序为：「侵入者」（The Intruder）400万美元；「选情尬翻天」（Long Shot）340万美元；「太阳也是一颗星星」（The Sun Is Also a Star）260万美元；「长青啦啦队」（Poms）210万美元；「丑娃娃大冒险」（UglyDolls）160万美元。

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