此内容发布于2019年4月22日 上午7:50

（法新社可伦坡22日电） 复活节斯里兰卡不平静，多座基督教教堂与多家豪华饭店遭到自杀炸弹攻击，造成至少290人死亡，穆斯林高层领袖今天要求「重惩」行凶者。

昨天复活节发生连串自杀炸弹攻击后，斯里兰卡政府为恐激起族群间紧张情势，不愿说明逮捕至少24人的详情。死者中包括数十名基督徒。

全锡兰穆斯林神学家会议（All Ceylon Jamiyyathuul Ulama）表示：「我们呼吁政府妥善保护所有宗教会所，并重惩涉及这起卑劣攻击行动的所有罪犯。」

穆斯林神学家会议又说：「谨代表斯里兰卡穆斯林社群向基督徒表达诚挚哀悼，并伸出我们的友谊之手，以示团结一致。」

他们在声明中也指出，在3座举行弥撒欢庆复活节的教堂遭遇攻击后，已会见可伦坡教区总主教兰吉斯枢机主教（Malcolm Ranjith）。

此外，由斯里兰卡18个穆斯林组织组成的全国谘议会（National Shoora Council）也表示哀悼，并说政府务必要全力追缉罪魁祸首，无论他们是谁，也不论他们属于哪个族群。

虽然当局并未公布涉案被捕的24人身分，不过警方消息来源透露，他们都来自某个激进组织。

爆发炸弹攻击前10天，斯里兰卡警察首长曾发布全国警讯说，某个激进的穆斯林组织可能正计画针对「着名」教堂发动自杀炸弹攻击。

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