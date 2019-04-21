此内容发布于2019年4月21日 上午10:05

（法新社可伦坡21日电） 斯里兰卡今天发生8起爆炸案，造成207人丧生与450人受伤。迄今没有任何组织宣称犯案，行凶动机不明。斯国宣布宵禁并逮捕3嫌。教宗与美国总统川普等领袖纷纷谴责此一暴行。

这是斯里兰卡10年前结束内战以来最严重的暴力攻击事件，总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）谴责这些攻击行动是「卑劣」行径，并表示政府正致力「控制情势」。

斯里兰卡警方表示，已逮捕3名嫌犯。斯里兰卡媒体报导，警方在首都可伦坡逮捕7名嫌犯。

这8起爆炸案的主要目标锁定高档大饭店，以及教堂，袭击参加复活节礼拜的教友。前6起爆炸案是接连发生，数小后又发生2起爆炸案。

第一起爆炸案发生在首都可伦坡的着名天主教圣安东尼教堂（St Anthony's Shrine），接下来可伦坡北方奈哥波镇（Negombo）的圣塞巴斯提安教堂（St Sebastian's）也证实遭炸弹攻击。

不久后警方又证实，东部城镇巴帝卡罗亚（Batticaloa）又有第3座教堂遭攻击。此外，可伦坡也有3家高档大饭店遇袭。

在这6起爆炸案后，可伦坡南郊代希瓦勒（Dehiwela）一家旅馆也发生爆炸案。

不愿透露姓名的警方消息人士指出，警方进入首都可伦坡北郊一处民宅搜索时，一名自杀炸弹客引爆炸弹，造成天花板崩塌，导致3名警察殉职。

警方指出，在8起爆炸案中，至少有2起是自杀炸弹客所做，现正查证他们是否涉及所有的爆炸案。

在罹难者中，包括数十名外籍人士。斯里兰卡外交部说，可伦坡国立医院（Colombo National Hospital）存放着27具疑似外籍人士的遗体。警方稍早表示，共有35名外籍人士罹难。

医院人士指出，罹难者包括英国人、荷兰人和美国人。葡萄牙与中国宣称各有一名公民罹难。受伤者中也有英国人和日本人。

迄今没有任何组织宣称犯案。不过，斯里兰卡警察首长贾雅桑达拉（Pujuth Jayasundara）10天前曾对警界高层发出情报警讯，警告有自杀炸弹客计画攻击「重要的教堂」。

警讯中说：「有个外国情报机构通报，NTJ组织计画针对重要的教堂以及印度驻可伦坡高级专员公署（大使馆）发动自杀攻击。」

NTJ组织是斯里兰卡的激进穆斯林团体，去年曾涉及破坏佛像的事件。

斯里兰卡连环爆造成严重伤亡，引起全球关注，各国领袖纷纷谴责暴力并且安慰斯里兰卡人民。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）发表声明说示：「澳洲向斯里兰卡非凡的人民致上诚挚的同情、祝祷和支持，在此亟需援助、极糟糕的时刻，我们愿竭尽所能协助你们。」

莫里森将今天发生在斯里兰卡的连环爆炸案定调为「恐怖攻击」。

斯里兰卡已从今晚开始实行宵禁，宵禁时间从晚间6时（台湾时间晚间8时30分）到次日清晨6时（台湾时间次日清晨8时30分）。至于何时取消宵禁，目前并不清楚。

斯里兰卡政府并已关闭主要社群媒体和通讯app，其中包括脸书（Facebook）与WhatsApp， 以防止不实讯息和谣言散布。

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