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此内容发布于2018年5月21日 上午10:35 最后更新 - 2018年5月21日 -10:35

（法新社洛杉矶21日电） 夏威夷几劳亚（Kilauea）火山喷发，滚烫熔岩已开始流入太平洋。当局警告，熔岩遇到海水将产生危险的「熔岩雾霭」。这种高温且具腐蚀性的气体，曾于2000年造成2人死亡。

美国地质调查所（U.S. Geological Survey）发布声明表示，夏威夷大岛（Big Island）上的两股熔岩（lava）「连夜顺着东南部普那（Puna）海岸流入海洋」。

声明指出，其中一道熔岩的下方出现裂缝，这「使熔岩改道流入地下裂缝」。

当滚烫的熔岩流入水中时，会产生熔岩（lava）与雾霭（haze）混合而成的酸性气体「熔岩雾霭」（Laze ）。

美国地质调查所表示：「熔岩雾霭是盐酸气体（HCl）、蒸气及火山玻璃颗粒形成的刺激性混合物。」

「2000年时，这种温度极高且具腐蚀性的混和气体，曾在岩浆流入海洋时于海岸线出海口地区导致两起死亡案例。」

这个负责监测全球火山及地震活动的机构警告，由于火山连续喷发，排放的火山气体达到3倍。

美国地质调查所指出，若风速不大，火山下风口地区「可能会形成浓度不一的火山烟雾（Volcanic smog, vog）」。

火山烟雾是火山喷发物、氧气、湿气、火山灰及阳光发生化学作用而形成的混合物。

夏威夷即时新闻（Hawaii News Now）报导，137号高速公路（Highway 137）遭高达6公尺的巨型熔岩流侵袭，部分路段被迫关闭，严重影响当地居民。

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