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此内容发布于2018年5月31日 下午10:35 最后更新 - 2018年5月31日 -22:35

（法新社海牙31日电） 一间拍卖公司表示，世界上已知最大的淡水珍珠「睡狮」（Sleeping Lion）今天在荷兰以32万欧元（约新台币1136万元）落槌。

这颗珍珠很有可能18世纪上半叶在中国水域生成，极可能在珠江。

文德汇（Venduehuis）拍卖公司表示，这颗珍珠重约120克、长约7公分，是世界上已知3颗最大的珍珠之一。

这颗珍珠今天被日本商人以32万欧元买下，此前估计价值介在34万至54万欧元之间。

约1765年，这颗珍珠被一名荷兰东印度公司商人运到印尼巴达维亚（Batavia）、就是现在的雅加达。它归公司的会计师桑德（Hendrik Coenraad Sander）所有。

拍卖公司说：「桑德过世之后，这颗珍珠1778年在阿姆斯特丹被拍卖，由凯萨琳大帝（Catherine the Great）买下。」

直到1796年，凯萨琳大帝都把珍珠放在圣彼得堡赫米塔基博物馆（Hermitage Museum）展示。在她死后的动荡日子，珍珠下落不明，最终再次出现在波兰。

拍卖公司表示，经过几番波折，这颗珍珠1865年被荷兰一名金匠收购，成为他家族4代收藏，之后「阿姆斯特丹珍珠协会（Amsterdam Pearl Society）1979年基于研究和追踪其历史为由买下」。（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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