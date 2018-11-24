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此内容发布于2018年11月24日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月24日 -23:50

（法新社台北25日电） 美联社和路透社等外媒报导，在针对婚姻平权议题激烈辩论下，台湾选民支持婚姻应限定在一男一女结合的公投案，对台湾的自由主义和亚洲地区同志权益开路先锋的声誉是一大打击。

台湾曾多次被外媒称为全亚洲对待LGBT（男女同志、双性恋及跨性别者）族群最友善的国家，去年大法官释宪，更宣告同性婚姻应在2年内合法化，使台湾成为全亚洲第一个以法律保障同性婚姻的国家。九合一选举并公投当中，有关同志权利的公投题目引发外界关注。

然而，挺同的2案婚姻平权公投，包括第14案「您是否同意，以民法婚姻章保障同性别二人建立婚姻关系？」与第15案「您是否同意，以『性别平等教育法』明定在国民教育各阶段内实施性别平等教育，且内容应涵盖情感教育、性教育、同志教育等课程？」皆因不同意票多于同意票，并未过关。

反同团体「下一代幸福联盟」表示：「这是所有重视家庭价值及下一代教育的全体民众胜利。」

台湾婚姻平权大平台发言人吕欣洁说，他们对这次荒谬的公投感到难过，并认为政府允许反同组织提出反对同志婚姻的公投，是政府失职。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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