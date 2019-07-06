此内容发布于2019年7月6日 下午11:35

（法新社伦敦6日电） 英国「周日邮报」（Mail on Sunday）今天刊登的外泄外交便笺显示，英国驻美大使形容美国总统川普和他的政府「笨拙」、「少见的失能」。

根据「周日邮报」看到的文件，英国驻美大使达洛许（Kim Darroch）据说在传回英国的机密电文与简报便笺中写道，川普当这总统可能「彻底失败」、「狼狈落幕」。

达洛许据说在其中一封电文中写道：「我们不真的认为这个政府会变得正常点，会变得没那么失能、没那么不可预测、没那么多派系倾轧、外交上没那么笨手笨脚和无能。」

「周日邮报」指出，达洛许形容川普的话里，最伤人的是「不牢靠」和「无能」。

川普上月拜访英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）之后，达洛许送出电文形容这场争议性的访问。达洛许说，这趟访问让川普和他的团队「惊叹」，但也警告英国的「宠儿」地位可能没办法继续下去，因为「这块土地还是美国优先」。

据说达洛许还写道，美国媒体广泛报导白宫内部「恶斗，一团乱」，川普虽斥为「假新闻」，但报导内容「大多是事实」。

达洛许是英国最有经验的外交官之一，2016年1月派驻到华府，当时川普还没当选总统。

「周日邮报」指出，这些电文涵盖从2017年开始的一段时间。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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