此内容发布于2019年7月13日 下午9:20

（法新社伦敦13日电） 英媒今天又披露第2批外交秘电，内容显示，前英国驻美大使达洛许认为美国总统川普之所以退出伊朗核协议，是因为这份协议与前总统欧马巴有关，出于意识形态与个性使然。

达洛许（Kim Darroch）在2018年5月的电文写道：「（川普）行政部门坚持要外交毁约，看来是出于意识形态与个性使然，因为这是属于欧巴马的协议。」

法新社报导，由于英国「星期日邮报」（The Mail on Sunday）披露的首批外交秘电，导致达洛许在本周稍早辞职。星期日邮报再度揭露第2批电文内容。

2018年5月，时任英国外相强生（Boris Johnson）曾赴华府，试图说服川普不要退出多国与伊朗的核协议。

之后，达洛许发电文回伦敦指出，川普政府内部对这项决策意见分歧，他并批评白宫缺乏长期策略。

达洛许写道：「他们无法详细说出『明天』要如何做的策略，而且今早与国务院联络时，他们还说，并没有打算与美国伙伴及同盟沟通的计画，无论是对欧洲国家或中东地区。」

达洛许向国内报告，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在与强生会谈时，「有些微妙的距离感，从头到尾都说是『总统的决定』。」

星期日邮报说，根据达洛许说法，蓬佩奥也暗示说他已试过了，但总统未接受修改内容。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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