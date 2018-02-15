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此内容发布于2018年2月15日 下午9:50 最后更新 - 2018年2月15日 -21:50

（法新社纽约15日电） 美国脱口秀天后欧普拉再次表明，自己没有出马角逐总统大位的意愿，但她透露说，有支持者愿意帮忙筹10亿美元（约新台币295亿元），助她在2020年大选挑战现任总统川普。

64岁的欧普拉上个月在金球奖颁奖典礼（Golden Globe Awards）获颁终身成就奖时，以性骚议题为主轴致词，她说：「此刻，我要所有观看（颁奖典礼）的女孩们明了，新的一天即将来临！」她这番话引发外界对这位亿万富豪有政治野心的揣测。

好莱坞痛恨川普，加上民主党人始终不懂一位过去没有执政经验、言论浅薄的实境秀明星是怎么赢得总统大位的。这使得大家开始讨论，何不拱另外一位电视明星、一位有「正确」政治理念的电视明星角逐白宫大位？

欧普拉告诉哥伦比亚广播公司（CBS）：「对于大家认为我能成为自由世界的领导人，我自愧不如，这不是我所想的。」「我没有那种DNA。」

她表示，她在金球奖颁奖典礼的唯一目标是发表一场精彩的演说，但大家的反应让她「震惊」。

欧普拉说：「我接到很多很有钱的人的电话，告诉我他们愿意帮忙跑选战，帮我筹10亿美元。」

但就算她无意选总统，她也无意坐在场边。

「身为一个对美国深具影响力的人，我确实觉得自己有责任来促进世界上的正义、良善和友好。但我从不觉得这应该是政治上的。」（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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