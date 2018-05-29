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此内容发布于2018年5月30日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月30日 -01:35

（法新坦帕29日电） 很多人会为了让宝宝骨骼强壮，增加他们维生素D摄取量。但今天发表在美国医学会期刊（JAMA）的芬兰研究指出，宝宝满两岁前，摄取3倍量的维生素D无助增强他们的骨骼或免疫力，不过孕妇多摄取将有助胎儿健康。

维生素D能助人体吸收钙质，是不可或缺的营养素。皮肤只要接受日晒便能制造维生素D，但根据一份2016年的研究，高达40%的欧洲人维生素D量未达标。

缺乏维生素D恐导致佝偻症（软骨病）。软骨病典型症状是骨头软化，恐导致发育不良和O型腿。

在维生素D越多越好的假设下，研究人员针对975名健康宝宝进行随机临床试验，让一部分受试婴儿每天摄取400国际单位（IU）维生素D的建议摄取量，另一批婴儿则摄取1200IU。

但研究人员发现，在宝宝满24个月大之前，实验组和对照组的「骨骼强度和罹病率并无差异」。

报告指出：「这项针对975名健康孩童进行的试验，就我们所知，是首份大规模随机临床试验来评估婴儿期到幼儿期的维生素D补充。」

研究指出，大多数受试婴儿实验之初都不缺乏维生素D，这种情况下，高剂量维生素D「对骨骼强度或出生头两年父母回报的罹病率均无额外益处」。

美国医学会期刊的另一则研究也探讨相同问题，检视孕妇每天摄取高达2000IU维生素D补充品的安全性。

他们发现，怀孕时摄取维生素D补充品能降低胎儿体重过轻的风险。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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