此内容发布于2019年3月13日 上午3:05

（法新社卡拉卡斯12日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府指控美国对境内水力发电设施发动「网路攻击」，导致国内大部分地区从7日下午停电至今近一周。

专家说，这种可能性不是没有，但委内瑞拉水力发电设施纯粹因设备老旧故障而停电的「可能性更大」。

加密货币交易安全公司TheVault技术长密道顿（Jeff Middleton）说，利用电脑病毒对电厂发动攻击可能是「国家所为」。

密道顿告诉法新社：「但在深谙委内瑞拉情况下，这可能是内部问题。」

「通常若要让某座工厂或输电网系统故障，必须对当中运作的机器动手脚。作法是绕过内建的安全功能，造成机器超载当机。」

密道顿举stuxnet电脑病毒为例，这个病毒据说在2010年严重破坏了伊朗核子计画。

「基本上，你找到方法将病毒植入控制工业系统的电脑中。俄罗斯就是对乌克兰发动类似攻击。」

2016年12月乌克兰遭受疑似病毒侵入的网路攻击，导致首都基辅部分地区短暂停电1小时。

密道顿指出：「实际上，他们利用的病毒外流，还造成马士基航运公司（Maersk）和联邦快递公司（FedEx）损失达数亿美元。」

华府战略暨国际研究中心（CSIS）科技和公共政策计画主任路易斯（James Lewis）表示，美国发动攻击的可能性不高。

路易斯还说：「美国通常针对金融和网路下手，不会对电力动手。这样做有什么好处，何必自找麻烦。」

批评委内瑞拉政府的人士则将这次停电归咎于基础建设缺乏投资维护。委国经常发生停电，却从未这么大规模，或停电这么久。

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