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此内容发布于2018年11月28日 上午9:50 最后更新 - 2018年11月28日 -09:50

（法新社布鲁塞尔28日电） 欧洲联盟（EU）今天敦促政府、企业、公民和各地区提出远大的减排方案，让欧盟在2050年前实现碳中和（carbon neutral）的理想，即总释放碳量为零。

200多国代表团预定下周聚集波兰，参加联合国气候变化纲要公约第24次缔约方会议（COP24），目的在革新并强化2015年巴黎气候协定，以及遏止全球暖化。

欧盟28个成员国构成全世界最大经济体之一，同时也是污染最严重的经济体之一，欧盟亟于担起责任，成为全球第一个「气候中和」的大型经济体。

欧盟执委会气候行动和能源执委卡尼特（Miguel Arias Canete）今天公布「策略愿景」，仰赖各成员国付诸行动，只是各成员国思维和动作不一。

欧盟执委会公布的策略文件说：「所提策略并非有意提出新政策，欧盟执委会也无意修订2030年目标。」

根据欧盟发出的新闻稿，为了达到目标，此一策略是「邀请」欧盟公民、企业和机构「展现领导力」，提出限排的想法。「成员国将在2018年底前，向欧盟执委会提出他们的全国气候和能源计画草案。」

计画将涵盖先前做出在2030年前削减40%温室气体的承诺，而现在的策略目的是「让欧洲在2050年前达到气候中和」。（译者：罗苑韶／核稿：严思祺）

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