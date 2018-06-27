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此内容发布于2018年6月27日 上午2:50 最后更新 - 2018年6月27日 -02:50

（法新社洛杉矶26日电） 美国名导大卫林区今天批评美国总统川普「导致民间疾苦与分裂」，澄清日前看似力挺川普的言论。

大卫林区在英国「卫报」23日刊登的访问中提到，川普可能成为美国历史上最伟大的总统之一，此话一出，立即在自由派为主的好莱坞造成轰动。大卫林区今天表示，部分媒体引用他的言论时，有断章取义之嫌。

大卫林区在脸书发文澄清：「很遗憾的，如果你（川普）依然故我，你没有机会成为史上最伟大的总统。」「这对你和国家都十分悲哀，因为你正造成痛苦与分裂。」

「希望你和我可以坐下来谈一谈。」

「被广为流传的这句话有点被断章取义了，需要解释一下。」

大卫林区在「卫报」的访问中表示，川普「可能成为史上最伟大的总统之一」，因为川普带来华府政坛亟需的剧变。他提到，川普至今的表现是好是坏难以论定，但肯定川普为政坛局外人开创参与空间。

「卫报」访谈公布之后，川普随即在推特转推右派媒体布莱巴特新闻网（Breitbart）的相关文章，标题为「导演大卫林区：川普『可能成为史上最伟大的总统之一』」。

大卫林区执导过经典影集「双峰」（Twin Peaks），广被视为当代最伟大的美国导演之一。

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