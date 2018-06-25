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此内容发布于2018年6月26日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月26日 -00:20

（法新社洛杉矶25日电） 美国总统川普虽让许多好莱坞名流避之唯恐不及，但曾执导经典影集「双峰」（Twin Peaks）的名导大卫林区（David Lynch）表示，川普可能成为美国历史上最伟大的总统之一。

这位谜样电影制作人的代表作包括悬疑电影「蓝丝绒」（Blue Velvet），他在接受英国「卫报」（The Guardian）访问时表示，虽然他不确定前地产大亨川普施政表现如何，但他的崛起，却可能为重大改革铺路。川普也立刻以美言相报。

72岁的大卫林区，曾4度获奥斯卡奖提名。他在这则周末刊出的访谈中表示：「川普可能是历史上最伟大的总统之一，因为他已造成混乱，没有人能以明智的途径与他抗衡。」

川普在推特上以美言相报后，不忘在南卡罗来纳州的集会上俏皮地提及大卫林区：「他的好莱坞生涯结束了。」

外界视大卫林区为美国同代最伟大的电影制作人之一，他告诉总部设于伦敦的「卫报」，他不记得自己在2016年总统大选中投给谁。

大卫林区说，他可能投给桑德斯（Bernie Sanders ），因为他在民主党初选时，就是投给桑德斯，而非希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

他说：「我们所谓的领导人，无法带领国家前进，也毫无建树，他们就像孩子一样。而川普已在这方面展现地淋漓尽致。」

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