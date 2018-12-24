大学生疑遭刑求返国猝死 美法官判北韩赔155亿

（法新社华盛顿24日电） 美国法官今天命令北韩就美国大学生温毕尔（Otto Warmbier）身亡一案赔偿5亿100万美元（约新台币155亿元），推断温毕尔可能遭受刑求。

美国总统川普期望与北韩领导人金正恩达成里程碑式协议，目前仍在推动外交行动。这位法官在这个敏感时刻判罚5亿多美元，北韩不太可能愿意支付。

22岁的温毕尔是去年在昏迷状态下以飞机送回美国，状况糟到连他的家人都快认不出，并在回国几天内身亡，他的父母今年4月在美国法院对北韩提告。

华府联邦地区法院首席法官郝尔（Beryl Howell）判北韩需赔偿温毕尔家5亿113万4683.80美元，主要是惩罚性损害赔偿金。

郝尔写道：「美国家庭温毕尔家亲身经历到北韩的残酷行径，这个极权国家在全球耍手段并与美国摊牌时，把他们的儿子抓去当作棋子使用。」

她还说：「北韩应对刑求、挟为人质与法外处决温毕尔以及对他父母造成的伤害负责。」

郝尔表示，北韩没有对这起诉讼提交任何回应，温毕尔家是根据外国主权豁免法（Foreign Sovereign Immunities Act）提起诉讼。美国的外国主权豁免法允许民众针对外交豁免权没有涵盖的犯法行为，对外国政府提起诉讼。

北韩是全球最封闭的国家之一，据信在美国没有多少资产可以扣押赔偿。不过，北韩寻求国际停止就核子计画祭出经济制裁。

另外，北韩与川普达成的一项协议，提到未来接受美国援助的可能性，如今可能因为这笔法院裁定的赔偿金而出现变数。

川普今年6月与北韩举行历史性高峰会，他在推特说，他今天听取关于外交努力的简报，「期待与金主席举行下一次峰会」。

温毕尔是俄亥俄州人，就读于维吉尼亚大学（University of Virginia），2016年到北韩旅行后一直没有返家。他是在平壤机场被拉走，据称因为扯下支持金正恩的文宣，遭控犯下颠覆国家罪。

裁决书写道，温毕尔家一直依循国务院的建议保持缄默，认为北韩将提出要求，换得温毕尔安全释放。

裁决书说，温毕尔在遭监禁17个月后终于归国时，身上插着喂食管并发出难以理解的声音。

裁决书说，剃成光头的温毕尔已经瞎了、也聋了，原本整齐的牙齿也歪了且双眼凸出。

法官引述俄亥俄州神经科医师坎特（Daniel Kanter）的说法推论，温毕尔可能脑部受损，是因血液无法流到大脑5到20分钟所致。

北韩则否认虐待温布尔，表示他在遭到监禁时肉毒杆菌中毒，这是一种由毒素中毒引起的神经疾病。

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