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此内容发布于2018年6月28日 上午7:50 最后更新 - 2018年6月28日 -07:50

（法新社华沙27日电） 波兰先前通过备受争议的纳粹大屠杀法案，对任何宣称波兰政府应对纳粹德国战时罪行负责的人，都可让他们吃上牢饭，因此大大激怒以色列。今天波兰修改法案，将罚则移除。

修正案将条文中的罚则移除，也就是对任何将纳粹罪行归咎于波兰或其政府而遭定罪者，可处以罚金或最长3年有期徒刑。

右翼主导的波兰众议院今天以388票同意、25票反对、5票弃权通过修法。

参议院随后也批准修正案，经总统签署完成修订。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说他很「开心」，波兰「决定全面取消在我国及国际社会引发众怒与反对的条款」。

提到与波兰领导阶级就争议法规对话的以色列官员，尼坦雅胡表示：「我们为真相挺身而出，完成我们最高职责，确保纳粹大屠杀的历史真相。」

波兰右派总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）今早出乎意料提出修法，告诉国会议员说，罚则「引发太多争议，开始产生反效果」。

莫拉维茨奇和尼坦雅胡发布联合声明，公开表示「对纳粹大屠杀各个层面，做自由开放的历史表述和研究，执行时无须害怕受法律阻挠」，并呼吁「回归公民、尊重的公众对话」。

莫拉维茨奇签署修法声明后告诉记者，修法证明了「我们对真相是感兴趣的，不对别的，只对真相」，并誓言要对「谈及波兰全体罪恶」的媒体提出「民事诉讼」。

联合国教科文组织2007年接受波兰要求，将世界遗产名录中的「奥斯维辛集中营」正名为「前纳粹德国奥斯维辛－比克瑙集中营」。（译者：梁元龄/核稿：陈政一）

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