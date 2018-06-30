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此内容发布于2018年7月1日 上午1:50 最后更新 - 2018年7月1日 -01:50

（法新巴黎1日电） 塑胶吸管固然方便，却对海洋生命带来莫大危害，在环保倡议人士施压下，欧洲联盟、英国、印度甚至麦当劳等速食巨擘，都已率先停止使用塑胶吸管。

根据美国期刊「科学」（Science）杂志，每年有800万公吨塑胶被倒进海洋，意即每秒就有250公斤塑胶被倒到海里。

环保人士多年来都把重点放在塑胶袋上，但塑胶吸管如今成为焦点，一部分原因是网路上广泛流传、怵目惊心的影像。在某支影片中，哥斯大黎加外海救起的一只海龟鼻孔里，卡着一根乍看无害的塑胶吸管，差点让它没命。

英国政府4月表示，他们计划禁卖包括吸管等一次性塑胶；欧盟随后在5月跟进；印度当局6月稍早也表示，商业首都孟买的汉堡王、麦当劳和星巴克因违反禁令、使用一次性塑胶而遭罚款，印度总理莫迪（Narendra Modi）更已誓言，要在2022年前让印度的一次性塑胶消失。

有些公司也开始采取行动。在英国和爱尔兰，麦当劳已誓言要在2019年前完成转型，全面使用纸吸管。法国的麦当劳则是在测试替代选项。

希尔顿（Hilton）饭店集团5月时也许下承诺，要在2018年结束前，让旗下650家饭店全无塑胶吸管。他们在声明中说：「每年（在欧洲、中东和非洲）省下的吸管若排成一列，长度会超过塞纳河（River Seine）。」

塑胶吸管的替代物大多贵上不少，摩纳哥的五星级饭店蒙地卡罗皇宫（Monte Carlo Palace）因此引进生物可分解吸管，其他也有人使用生义大利笔管面和竹吸管。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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