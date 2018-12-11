大无畏女孩铜像移位 手插腰傲视纽约证交所

此内容发布于2018年12月11日 上午6:35

（法新社纽约10日电） 「大无畏女孩」（Fearless Girl）是座120公分高的矮小雕像，但直挺挺地站在新家纽约证券交易所（NYSE）外，昂然对抗性别歧视。

近200人今天上午出席这座铜像搬到新家后的短暂揭幕仪式，美国有线电视新闻网（CNN）报导，出身纽约的民主党籍众议员马洛尼（Carolyn Maloney）在仪式上说，「她现在不再逼视华尔街铜牛，而将逼视整个商界」。

「大无畏女孩」是由道富环球投资管理公司（SSGA）竖立，宣告金融机构董事会欠缺女性。在原先安放地点，这座雕像宛如摆出架式，迎战华尔街铜牛。

大无畏女孩雕塑的是个心意坚定的小女孩，双手插腰，马尾辫随风摆动，在新地点凝视着证交所气势宏伟的正门。

这是艺术家维斯巴尔（Kristen Visbal）的作品，去年3月妇女节竖立在纽约金融区，原本计画的展示时间不超过一周，但因很快就大受欢迎，而使当局决定将它留在原地。至于1989年所竖立铜牛像的创作者则指责，将大无畏女孩放在这个地点是个「广告技俩」。

如今大无畏女孩已全球知名，爱尔兰都柏林11月曾竖立一座复制雕像；还有报导说，伦敦3月也将出现她的身影。

与此同时，道富环球投资管理公司的干部指出，公司内女性董事人数已增加。道富总裁塔拉波瑞法拉（Cyrus Taraporevala）指出，自2017年截至今年9月底，全美215家公司都增加了至少一名女性董事。

他说：「她（大无畏女孩）不只改变了我们的投资方式，也改变了我们对世界的看法。」

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