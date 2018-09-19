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此内容发布于2018年9月20日 上午12:05 最后更新 - 2018年9月20日 -00:05

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天对指控最高法院大法官人选卡瓦诺性侵的加州大学心理学教授福特施压，坚称她若想让各界听见她的声音，就必须在下周提出证词。

川普附和共和党领袖的话说，福特（Christine Blasey Ford）的时间所剩不多了。福特指控卡瓦诺在他们还是青少年时性侵她，恐使这名保守派法官无法顺利通过最高法院大法官任命案。

福特稍早在声明中说，她已准备好在联邦参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）接受盘问，后来却改变心意，转而要求联邦调查局（FBI）针对这项指控进行调查。福特说，卡瓦诺把她压在床上、捂住她的嘴巴，同时试图脱掉她的衣服，当时卡瓦诺17岁、福特15岁。

现年53岁的卡瓦诺否认曾发生这类情事，目前也没有其他直接证人出面。

川普在白宫对记者说，他完全相信卡瓦诺，还说「我很难想像发生什么事」。

让两人摊牌的听证会预计于24日登场，川普敦促福特把握机会；卡瓦诺也将到场为己辩护。

川普直言已逐渐失去耐性，他告诉政治新闻网站「国会山庄报」（The Hill），这桩丑闻与特别检察官调查川普阵营涉嫌与俄罗斯共谋，助他赢得2016年总统大选指控的「猎巫」行动如出一辙。

共和党籍的委员会主席葛拉斯里（Chuck Grassley）在致福特委任律师的信函中，排除FBI参与调查的可能，还说提出指控的唯一场合是参议院听证会。

葛拉斯里说：「你们一再表示福特教授有意讲述她的故事。我诚挚希望福特教授接受我的邀请，在星期一举行的听证会上私下或公开发言。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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