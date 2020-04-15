此内容发布于2020年4月16日 上午1:35

（法新社达卡15日电） 孟加拉海岸防卫队今天在领海救起至少382名「饿得奄奄一息」的洛兴雅难民，他们搭乘大型船只在海上漂流近2个月后终于获救。

海岸防卫队发言人拉曼（Shah Zia Rahman）表示，海岸防卫队接获线报后展开3天的搜索行动，并于夜间在东南部沿岸外海找到这艘船。

拉曼告诉法新社：「我们从一艘人满为患的大型拖网渔船上救起至少382名洛兴雅人，并将他们带到（沿海城镇）代格纳夫（Teknaf）附近的海滩。」他说这批难民饿得奄奄一息，另有超过30人死在船上。

他说：「他们在海上漂流了58天，7天前慢慢进入我国海域。」

孟加拉「达卡论坛报」（Dhaka Tribune）报导，这批洛兴雅人据信来自孟国东南沿岸的难民营，原本打算前往马来西亚，但在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下，马国实施严格海岸巡防措施，这批难民只好折返。

拉曼表示，当局也将调查这些穆斯林难民是否可能来自他们遭镇压的缅甸老家若开邦（Rakhine）。

拉曼说，被救起的洛兴雅人通报有「32人死在人满为患的拖网渔船上，遗体被丢入海中」，当局正在调查此事。

他说：「我们已经封锁他们上岸的地方。我们无法讯问他们，怕他们可能感染冠状病毒。」

当地记者在脸书张贴的影片显示，获救的洛兴雅人多为妇孺，孱弱地站在海滩上。

孟加拉官员仍在计算船上确切人数，并说有可能超过400人。「达卡论坛报」则表示，挤上船的人数可能直逼500人。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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