此内容发布于2019年4月16日 上午10:35

（法新社巴黎16日电） 巴黎圣母院昨天惨遭祝融肆虐，大火重创这座具有850年历史的哥德式教堂，造成尖塔倒塌和部分屋顶塌陷。专家指出，重建工作可能费时数十年。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣称「最坏的情况已避免」，并誓言「我们将会同心协力重建圣母院」。

马克宏也说要发动募资，以重建圣母院。数小时内，法国企业界的捐款涌入，已达6亿欧元。

当被询及，复原需费时多久，巴黎圣母院基金会主任费雪（Eric Fischer）表示：「我认为需要数十年。（圣母院）受创严重，但我们在法国很幸运，仍然拥有优异的传统修复公司网络，兼具小工匠和大型团体。」

费雪指出，尊重原创形式和特色的修复能力，取决于建筑师可使用的计画、图解与其他材料。

他说，建筑师需要最大量的历史资料，或是以3D扫瞄等现代科技所收集的最近资料，类似修复史特拉斯堡大教堂所使用的技术。

费雪负责修复具有千年历史的史特拉斯堡大教堂，前一阵子进行了为期3年的整修工程。

长期为捍卫国家文化遗产奔走的法国媒体记者柏恩（Stephane Bern），日前接受政府任命调查濒危古迹，他估计圣母院重建工作「至少费时10至20年」。

现年55岁的柏恩受访指出，汉斯（Reims）大教堂在第一次世界大战遭到德军轰炸，修复工作费时数十年。柏恩情绪激动地说：「你知道我最难过什么吗？ 就是我这辈子可能无法再看到圣母院了。重建是为了下一代。」

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