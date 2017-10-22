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此内容发布于2017年10月23日 上午1:20 最后更新 - 2017年10月23日 -01:20

（法新社雪梨23日电） 澳洲一名少女在外海划独木舟时遭大白鲨撞到海里，放声大叫惊动父亲前来搭救，惊险逃过一劫。少女说，当时情景与电影「大白鲨」里头的剧情一模一样。

15岁少女莎拉．威廉斯（Sarah Williams）昨天在南澳省（South Australia）诺曼威尔（Normanville）附近外海划独木舟、钓乌贼，不料遭鲨鱼攻击。

莎拉的父亲克里斯（Chris Williams）当时与另外两名子女在附近的汽艇上，目睹女儿遭鲨鱼攻击简直吓坏。克里斯说，莎拉被抛至空中，最后落入海里。

克里斯今天告诉澳洲广播公司（ABC）：「那时这只鲨鱼才刚翻身，我只看到它深色的一面、白肚，还有巨大的鲨鱼鳍，浪花溅得到处都是。」

「鲨鱼打算吃了她。」

克里斯说，他赶去救女儿时，鲨鱼依然不断绕圈、撞击独木舟，是儿子密契尔（Mitchell Williams）把莎拉拖离水面、拉过鲨鱼上方，将她救到船上。

克里斯向第九频道电视台（Nine Network）回忆当时情况，他强忍泪水说：「那令人背脊发凉的惨叫声，不只有我，连我的儿子和大女儿也有听见，那是无法用言语形容的。」

「整个晚上我们就什么也不做，思考我们是怎么逃过一劫的。」

这条鲨鱼疑似是大白鲨，体长约4.5公尺，与莎拉的独木舟差不多一样长。救起莎拉后，一群人开着汽艇前往安全处，没想到鲨鱼还「跟踪」他们10分钟才离去。

莎拉只受到轻微割伤与出现瘀青，她说，她这场经历与「你在『大白鲨』（Jaw）电影里会看到的剧情」一模一样。

「我在海里就看到它，我看到那是什么东西，也看见了它的鱼鳍。」（译者：中央社周莉芳）

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