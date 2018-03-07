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此内容发布于2018年3月8日 上午12:35 最后更新 - 2018年3月8日 -00:35

（法新社巴黎7日电） 一项研究报告今天指出，掌管人类记忆和学习的大脑区域，似乎约在13岁时停止制造神经细胞。但有学者形容这项研究结果「发人深省」，强调必须经由其他研究人员证实。

一般广泛认为，人类的大脑海马回（hippocampus）区域会持续生成神经元直到成年，跟其他哺乳类动物一样，但这项研究结果挑战了旧有观念。神经元透过化学性和电性讯号传递讯息。

一些研究曾指出，人类大脑的海马回每天生成数百个神经元，并认为寻找促进神经新生（neurogenesis）的方法，能帮助解决老化伴随的脑部病变。

然而，美国加州大学旧金山分校（University of California in San Francisco）的报告共同作者阿尔瓦雷兹-拜伊拉（Arturo Alvarez-Buylla）告诉法新社，观察59名成年者和孩童的脑部样本，「我们发现18岁以上民众的海马回没有年轻神经元，或新神经元祖细胞分裂的证据」。

他表示，研究人员在刚出生至1岁之间孩童的脑部找到一些神经元，「还有7岁至13岁间找到几个」。

这篇研究刊登在「自然」（Nature）期刊。研究团队表示，研究「指出，人类海马回主要在胎儿脑部发育时期生成。」

根据同样刊登于「自然」的评论，英属哥伦比亚大学神经科学家史奈德（Jason Snyder）形容这项研究结果「发人深省」。

他说，「这些研究结果肯定会引起争议」，强调必须经由其他研究人员证实。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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