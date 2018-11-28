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此内容发布于2018年11月28日 上午3:05 最后更新 - 2018年11月28日 -03:05

（法新社墨尔本28日电） 当局今天发现在澳洲东南部偏远地区搁浅的28头鲸鱼已全部死亡。纽西兰先前才发生让专家感到困惑的大批鲸鱼搁浅事件。

一名飞行员昨天下午驾驶私人飞机飞越维多利亚省（Victoria）克拉金固隆国家公园（Croajingolong National Park）时，在一处海滩上发现27头领航鲸和1头座头鲸搁浅。

国家公园当局当天稍后进行首次勘查，发现8头鲸鱼仍然活着，但处于危急状态。官员表示，今天重返这处海滩时，鲸鱼已全数死亡。

这头座头鲸被认为是领航鲸搁浅事件发生前就已经死亡。

维多利亚公园管理处（Parks Victoria）莱特（Gail Wright）表示，已从这些鲸鱼中取出样本，试图了解这些鲸鱼搁浅的原因。

她告诉记者：「这是重大谜团之一，我们不知道为什么会发生。」她并说，这可能是澳洲自1980年代初期以来最大宗的搁浅事件。

上周末，纽西兰南部偏远地区多达145头领航鲸在海岸搁浅。

当局发现半数已经死亡，另一半状况不佳被安乐死，因为在偏远地区没办法拯救这些鲸鱼。

并不完全清楚鲸鱼和海豚搁浅原因，但因素可能包括疾病、回声定位系统故障、地形因素、迅速退潮、被猎食者追捕和极端气候。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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