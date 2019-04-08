此内容发布于2019年4月8日 上午6:50

（法新社新德里7日电） 志在争取连任的印度总理莫迪今天盛大公布竞选宣言，大抛政策利多。他承诺兴建印度教庙宇、投入逾3000亿美元建设乡村，试图拉拢为数众多的印度教徒和农民。

印度将于11日举行国会大选，莫迪（Narendra Modi）领导的右翼印度人民党（BJP）今天在首都新德里公布主要政见，企图兼顾国家发展议题与民族主义论述。

印度人民党承诺，将「尽快以和谐方式」在北部阿尤德亚（Ayodhya）为印度教神只罗摩（Rama）兴建庙宇，并通过相应的国籍法案，以利邻近国家的印度教徒取得印度国籍。

印度境内的印度教徒和穆斯林一直以来针对阿尤德亚兴建印度教庙宇或清真寺争论不休，此城对双方而言皆具特殊意义。

此外，由于遭反对党国大党（Congress Party）抨击，对辛勤刻苦的农民缺乏照顾，印度人民党承诺，将投入逾3000亿美元发展乡村、延长发放每年6000卢比（约86美元）的农民补助、推出小农和贫农养老计画。

现年68岁的莫迪在今天的竞选活动上表示：「民族主义给我们天启…好的治理是我们的诉求重点。」

「它（竞选宣言）是多层次、多面向的，因为我们的社会非常多元。我们不能有一刀切的政策。」

印度人民党也宣称，将废除赋予查摩－克什米尔省（Jammu and Kashmir）居民特殊权利的历史性法律，预料将为紧张的区域局势火上加油。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line