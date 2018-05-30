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此内容发布于2018年5月30日 下午7:50 最后更新 - 2018年5月30日 -19:50

（法新社纽约30日电） 美国曼哈顿联邦大陪审团今天决定，以一级和三级强暴等罪名起诉哈维温斯坦，这是检方将这名遭控性犯罪而身败名裂的美国知名制片交付审判所做的下一步努力。

66岁的哈维温斯坦（Harvey Weinstein）将近8个月前遭控性行为不端，断送了他的影业生涯。上周哈维温斯坦遭起诉时，被认为是「#我也是」（#MeToo）运动的里程碑。

曼哈顿地方法院法官范斯（Cyrus Vance）今天表示：「这次起诉进一步让被告（哈维温斯坦）为被指控的性暴力犯罪负责任。」

范斯还说：「调查仍持续进行中，我们也继续呼吁其他幸存者和握有相关讯息的人打电话给我们。」

哈维温斯坦的辩护律师布拉夫曼（Ben Brafman）今天证实，哈维温斯坦打算不认罪，并「强烈否认毫无根据的指控」。

布拉夫曼说：「我们很快就会正式采取行动驳回起诉，如果这起案件真的进入审判，我们预期温斯坦先生会被判无罪。」

哈维温斯坦听从律师团队的建议，拒绝在大陪审团面前作证。哈维温斯坦的律师团队指控范斯的办公室屈服于政治压力。

哈维温斯坦因为2013年攻击一名女性，以及2004年对另一名女性进行犯罪性行为，涉一级和三级强暴罪嫌遭到起诉，两名受害者都没有公开身分。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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