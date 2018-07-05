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此内容发布于2018年7月5日 上午4:50 最后更新 - 2018年7月5日 -04:50

（法新社泰国美塞5日电） 泰国救援人员今天表示，如果豪雨明天起袭击山坡且危及救援任务，他们可能被迫采取较复杂的方式，从被水淹没的洞穴救出足球小将和教练。

救援人员已经替他们准备13套潜水装备。12名足球小将和教练已在泰北错综复杂的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）度过12个夜晚。

救援人员不断从洞穴内抽水，使得水位每小时下降一公分。

但是天气预报预测明天开始降雨，指挥这项空前救援任务的清莱省（Chiang Rai）省长纳隆萨（Narongsak Osottanakorn），承认现在正「与洪水赛跑」。

纳隆萨告诉记者：「我们最关心的是天气。我们正在计算若大雨来临，我们还有多少时间、多少小时和天数。」

纳隆萨表示，医护人员和泰国海军海豹部队（SEAL）正在评估这些男孩状态是否够好，适合提早救出。这是急迫感增加的迹象，他昨天才说，「不会冒险」救出这些男孩。

法新社报导，陷入困境的足球小将，潜水出洞穴的前景充满风险。

经验丰富的洞穴潜水专家需要花约6小时，才能到达男孩避难的泥泞岩石突出处。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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