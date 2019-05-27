（法新社巴拉圭亚松森28日电） 巴拉圭多处地区大水成灾，7万人被迫撤离，首都亚松森（Asuncion）也随处可见抵挡大水的沙包。

巴拉圭河部分地段水位上升7公尺，住在纳奈瓦（Nanawa）的39岁的主妇阿科斯达（Graciela Acosta）不得不打包物品，带着女儿和爱犬跳上轻艇越过国界，到阿根廷城镇克洛林达（Clorinda）寻求庇护。

她在堆满家当的轻艇中说：「我受够了，这是第3次我得因为淹水而把东西通通搬走。我向神祈祷这会结束。每一次都花好多钱。」

人口仅6000的纳奈瓦西侧紧邻阿根廷，而越过东侧的巴拉圭河就是首都亚松森。阿科斯达说：「只要水位一降，我马上回家。」

巴拉圭河是南美洲最大河川之一，对建立在冲积平原上的纳奈瓦贫穷区居民来说，河水泛滥、洪涝肆虐是司空见惯的事。

棕色河水几乎升至交通标志的高度；部分地区路面淹水1至2公尺高。

巴拉圭气象暨水利局助理局长培瑞斯（Nelson Perez）表示，巴国1983年发生过更严重的水灾，「这不是巴拉圭河最严重的水灾，但影响却更大，因为有更多人住在河流附近」。

讽刺的是，巴拉圭河1月和2月时水位一度低到难以行船。培瑞斯表示：「3月份降下很多的雨水，雨量是平常的3倍。4、5月也下了很多的雨。」他并指出砍伐森林是附加的问题。

据培瑞斯表示，大水问题很快就会消退，昨天水位略微上升，未来几天还会持续上升，但6月上半月就会消退。

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