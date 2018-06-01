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此内容发布于2018年6月1日 上午2:50 最后更新 - 2018年6月1日 -02:50

（法新社雪梨1日电） 马来西亚政坛要角安华（Anwar Ibrahim）今天声称，澳洲与涉嫌贪污的前政府串通一气，他呼吁坎培拉当局将一名卷入谋杀丑闻的马来西亚警官遣送回国。

前反对派领袖安华抨击坎培拉当局对前首相纳吉（Najib Razak）政府的「腐败」政策。纳吉在上个月的大选败选下台。

安华说，澳洲经常发表「力挺」纳吉政府的声明。安华2015年遭纳吉下令监禁，大选后获释。

他以备受瞩目的前大马警官西鲁（Sirul Azhar Umar）卷入的谋杀案为例。西鲁涉嫌谋杀蒙古模特儿阿尔丹杜雅（Altantuya Shaariibuu），被判绞刑后逃离大马，在澳洲被捕后一直遭羁押；阿尔丹杜雅与纳吉政府的贿赂丑闻有关。

现年70岁的安华今天表示：「如今已到澳洲应该承认事实的时候了，澳洲若干外交政策显然腐败，被许多马来西亚人视为（与纳吉政府）共谋，或对贪污罪行和犯罪行为睁一只眼闭一只眼。」

「因此我认为，澳洲当局必须竭尽所能，确保这类情况获得修正，而这意味（前警官西鲁）应该获允返国。」

「（他应该）受到安全保护，说出真相，并展开一场透明、公正的新审判。」

西鲁宣称2006年是奉「重要人物」之命，谋杀阿尔丹杜雅。阿尔丹杜雅的情人巴金达（Abdul Razak Baginda）曾是纳吉的亲信，巴金达被控在大马2002年向法国采购潜舰时，洽谈回扣事宜。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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