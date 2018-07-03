下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月3日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月3日 -08:35

（法新社吉隆坡3日电） 马来西亚反贪腐调查人员今天在前首相纳吉的豪宅里将他逮捕，他将在马国反贪污委员会过夜，预定明天出庭面对控诉。纳吉身陷滚雪球般的贪腐风暴，这是事件最新的戏剧性发展。

大马设立特别调查组，针对国家基金一马发展公司（1MDB）所涉贪腐弊案展开调查。特别调查组发表声明说，纳吉（Najib Razak）「在家中被捕」，明天将面临控诉。

马来西亚反贪污委员会（Malaysian Anti-Corruption Commission）发言人告诉法新社，纳吉被带到吉隆坡郊外，位在大马行政中心布特拉加亚（Putrajaya）的委员会总部，他将在那里过夜，明天出庭。

纳吉今天被捕，堪称调查过程连串惊人举措最新的一步，暗示执法当局加紧要将纳吉、他的家人及许多政商界盟友绳之以法。

纳吉领导的政治联盟长期执政，却在5月大选中出人意表败给曾是他政治导师的马哈地（Mahathir Mohamad）。马哈地领导的联盟号召改革，大规模贪污的指控最终将纳吉拉下马。

纳吉和亲信遭控侵吞1MDB主权财富基金数十亿美元资产，用于购置美国不动产及购买艺术品等。

不过纳吉和1MDB方面都否认不法。

纳吉败选后遭禁止出境，并且成为这起愈滚愈大贪腐调查的核心。

他下台后不久，当局针对纳吉和他家属相关的处所进行搜索，查扣包括现金、珠宝、名牌包在内，价值高达2亿7300万美元（约新台币83亿3154万元）的大批贵重物品。

调查人员也对纳吉和拜金的妻子罗斯玛（Rosmah Mansor）进行讯问。

负责调查1MDB贪腐丑闻的特别调查组表示，上周已冻结408个银行帐户内的2亿7200万美元存款。

当地媒体报导，部分帐户为纳吉领导的政党巫统（UMNO）所有。5月败选之前，巫统及其执政联盟已统治大马长达60年。

安全部门消息人士告诉法新社，马来西亚反贪污委员会调查人员在纳吉位于吉隆坡富裕郊区的庞大豪宅里将他逮捕。

熟知此事的这名高阶安全官员说：「他们搭乘3、4部没有挂牌的汽车前去。」

特别调查组指出，纳吉涉及能源公司SRC国际（SRC International Sdn Bhd）的相关指控而被捕。SRC国际本为1MDB的子公司。

据「华尔街日报」（The Wall Street Journal）调查，汇入他私人帐户内的1060万美元是从SRC国际转出，而这恐怕只是据信从1MDB流入纳吉帐户数十亿美元的九牛一毛。

美国司法部试图追回据信以1MDB侵吞资金所购买的美国资产。司法部估计，遭侵吞的1MDB资金总数达到45亿美元（约新台币1375亿元）。（译者：何宏儒/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line