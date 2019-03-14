此内容发布于2019年3月14日 上午7:20

（法新社河内14日电） 马来西亚检方拒绝释放北韩领导人金正恩同父异母哥哥金正男命案的越南籍女嫌段氏香，河内当局对此表示「遗憾」，呼吁有关单位进行公正审判，段氏香的父亲也鼓励女儿别灰心。

同样被控涉入金正男（Kim Jong Nam）命案的印尼籍女嫌席蒂艾沙（Siti Aisyah）本周稍早获释后，马来西亚法院驳回段氏香（Doan Thi Huong）的获释请求。

席蒂艾沙11日意外获释后，沉默数月的越南本周展开游说，敦促马国当局释放段氏香。

越南外交部发言人黎氏秋恒（Le Thi Thu Hang）今天对记者说：「我们对马来西亚法院未即刻释放段氏香表示遗憾。」

她还说：「我们希望段氏香能受到公正客观的审判，并且重获自由之身。」

黎氏秋恒说，马来西亚法院做出裁决后，越南外交部副部长阮国勇（Nguyen Quoc Dung）今天在河内会晤马来西亚大使，讨论本案；但黎氏秋恒未透露细节。

法官阿瑞芬（Azmi Ariffin）表示段氏香今天的「身体和心理状况」都不适合继续受审，宣布休庭，4月1日再审。

段氏香父亲段文成（Doan Van Thanh）在所居住的越南北部村庄说：「我非常难过。政府给了我们最大的支持，但仍无法解决问题，我们该如何是好？」

他坚称女儿是受人欺骗才卷入这桩谋杀案，她以为自己参与的是电视实境秀的恶作剧，就如段氏香在庭上所言。

假如段氏香被判有罪，恐将面临绞刑。

段文成说：「我依然相信段氏香是无辜的。」

他鼓励女儿不要失去希望，对自己仍可能获释保持乐观态度。

他向女儿喊话说：「请保持耐心，越南政府将会支持你重获自由。」（译者：刘文瑜/核稿：张佑之）

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