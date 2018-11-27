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此内容发布于2018年11月28日 上午12:50 最后更新 - 2018年11月28日 -00:50

（法新社渥太华27日电） 叙利亚男子康塔困在马来西亚吉隆坡国际机场的廉航航厦长达7个月后，加拿大政府消息人士和康塔的律师今天表示，他终于取得加拿大的永久居留权，并在昨晚抵达温哥华。

处境宛如好莱坞电影「航站情缘」（The Terminal ）主角的康塔（Hassan al-Kontar），3月7日开始困在吉隆坡国际机场的廉航航厦，他因为签证问题不得入境马来西亚，且被禁止前往其他国家，直到10月上旬才被大马移民官员拘留。

据传康塔未服兵役遭叙利亚当局追缉，他不断在社群媒体贴文分享自己的故事，他的困境才广为人知。那些贴文的照片和影片，可以看到他依靠捐赠的航空餐填饱肚子，还有在吉隆坡国际机场第2航厦的厕所内盥洗、理发。

36岁的康塔昨天在推特（Twitter）分享影片，他满脸疲倦地抚摸脸上浓密的胡须，康塔说道：「过去8年是个艰苦漫长的旅程，过去10个月则是非常艰辛且冷酷。」

康塔10月上旬遭拘捕后，当时马来西亚官员表示，他们会跟叙利亚当局合作将康塔驱逐出境，把他送回饱受战争蹂躏的祖国。

但康塔的律师布劳华（Andrew Brouwer）今天表示，昨天他们带着康塔回到吉隆坡国际机场，然后他被送上准备飞往温哥华的班机。

布劳华还说，他的客户被加拿大当局认定为难民，并根据加拿大难民赞助计画取得永久居留权。

康塔推特帐号的影片中，他说自己短暂过境台湾，且会在隔天抵达「最终目的地」。

他还说：「没有你们所有人的支持和祈祷，我没办法做到。」（译者：陈彦钧）

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