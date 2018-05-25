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此内容发布于2018年5月25日 上午3:35 最后更新 - 2018年5月25日 -03:35

（法新社吉隆坡25日电） 马来西亚警方今天表示，在7处公寓查获1.14亿令吉（新台币8.56亿元）现金和400多个名牌包，这是针对前首相纳吉（Najib Razak）创立的一马发展公司弊案调查工作一部分。

马来西亚商业犯罪调查单位主管辛赫（Amar Singh）在记者会中表示，从18日开始针对纳吉的宅邸、他的儿女公寓等12处住所进行搜查。

纳吉昔日导师马哈地（Mahathir Mohamad）率领的改革联盟，于9日大选击败纳吉所属的政治联盟国民阵线，终结国民阵线长达60年的执政。

马来西亚商业犯罪调查单位主管辛赫（Amar Singh）说：「我们发现26国货币的现款，截至昨天，总额是1.14亿令吉（新台币8.56亿元）。」

他在记者会中表示，发现35袋装有现金的袋子，另外37袋则装有手表和珠宝。稍后将估算其他物品价值。

纳吉、他的家族和密友遭控侵吞主权财富基金一马发展公司（1MDB）数十亿美元，民众对贪污案缠身的纳吉满腔怒火，是国民阵线败选主因。

据报导，警方动用5辆卡车才把所有搜查到的充公物品运回，查获到哪些物品、总价值为多少引发不少揣测。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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