此内容发布于2019年5月16日 上午4:35

（法新社斐济苏瓦16日电） 联合国秘书长古特瑞斯今天表示，1970年代末建于马绍尔群岛艾尼威塔克环礁上，以贮存原子弹测试废料的水泥半球体，疑似辐射外泄并污染太平洋，值得关切。

古特瑞斯（Antonio Guterres）是在对斐济当地学生演讲时，作以上表示。他称此原子弹测试废料贮存所为「像棺材的东西」，是冷战核武竞赛的产物。

提到美国和法国当时在太平洋执行的核子试爆时，古特瑞斯说：「众所皆知，太平洋过去是受害者。」

核试爆让许多马绍尔群岛居民被迫迁离祖居地、另寻住处，另外还有成千上万的民众暴露于核爆炸产生的辐射落尘。

1946至1958年间，当马绍尔群岛受美国托管时，美方在比基尼（Bikini）环礁和艾尼威塔克（Enewetak）环礁上，共执行了67次的核武测试。

古特瑞斯目前正巡回南太平洋各岛国，以提升国际社会对气候变迁议题的危机意识。他指出，这些国家的居民仍需外界协助，以解决辐射落尘和辐射外泄的问题。

1970年代，核试爆产生的辐射尘土被集中倒入艾尼威塔克环礁上一座小岛的坑洞内，上方以壁体厚达45公分的水泥半球体掩盖。由于此设施当初被视为暂时贮存所，因此坑洞底部并未封存，引发辐射外泄疑虑。此外，水泥半球体表面也出现裂痕，强力热带气旋有可能让它分崩离析。

古特瑞斯表示：「针对曾在法属玻里尼西亚（French Polynesia）和马绍尔群岛发生的爆炸，还有许多事得做。」（译者：陈韵聿/核稿：刘淑琴）

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