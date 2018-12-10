打印 太平洋渔业政策会议 本周檀香山起跑 此内容发布于2018年12月10日 下午11:05 最后更新 - 2018年12月10日 -23:05 （法新社檀香山11日电） 中西太平洋渔业委员会（WCPFC）本周将在檀香山举行会议，26国将齐聚一堂，决定太平洋的渔业政策。 与会虽多为小型岛国，但也有包括如欧洲、中国、美国、南韩、台湾在内一些在太平洋捕捞鲔鱼的「远洋国家」。 美国的川普政府今年将推动捕捞更多大目鲔，做为遵守WCPFC监督规则的奖励。 环保团体的鲔鱼保育专家葛希曼（Dave Gershman）表示，当某处大目鲔的捕捞量提升，其他地方就势必得限缩。 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体