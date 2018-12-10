太平洋渔业政策会议 本周檀香山起跑

此内容发布于2018年12月10日 下午11:05

（法新社檀香山11日电） 中西太平洋渔业委员会（WCPFC）本周将在檀香山举行会议，26国将齐聚一堂，决定太平洋的渔业政策。

与会虽多为小型岛国，但也有包括如欧洲、中国、美国、南韩、台湾在内一些在太平洋捕捞鲔鱼的「远洋国家」。

美国的川普政府今年将推动捕捞更多大目鲔，做为遵守WCPFC监督规则的奖励。 环保团体的鲔鱼保育专家葛希曼（Dave Gershman）表示，当某处大目鲔的捕捞量提升，其他地方就势必得限缩。

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