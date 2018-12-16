太平洋漂4.3公吨古柯硷 遭瓜地马拉查扣

此内容发布于2018年12月17日 上午12:20

（法新社瓜地马拉市16日电） 瓜地马拉检察官今天表示，获美国军方支持的瓜地马拉缉毒人员，查扣4.3公吨在太平洋水域漂浮的古柯硷。

检察官表示，昨天所缉获的113包毒品据信源自厄瓜多，并被带到位于圣荷西（San Jose）南部城镇的军事基地。

检察官说这次缉毒行动是「瓜地马拉海军与美国武装部队的联合行动，并由厄瓜多提供情报。」

毒品走私贩看见缉毒人员逼近后，把毒品扔到「公海上」，因此没有人遭到逮捕。（译者：苏梨若/核稿：陈昱婷）

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