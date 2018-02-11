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此内容发布于2018年2月11日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月11日 -23:50

（法新社华盛顿11日电） 国际太空站（ISS）可望成为私营企业运营的商业机构？「华盛顿邮报」（WP）今天报导，这是美国的目标，白宫希望在未来几年内，能不再向这个成本高昂的计画提供资金。

根据报导，美国的计画包括私营化国际太空站；在近地轨道运行的国际太空站由美国国家航空暨太空总署（NASA）领导，与俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）联手执行太空任务。

国际太空站允许国际团队在近地轨道环境进行科学研究，尤其是与加拿大、欧洲和日本太空机构携手合作。

根据「华盛顿邮报」取得的NASA内部文件：「在2025年结束由联邦政府直接向国际太空站提供金援的决定，不代表这个平台届时将脱离轨道。」

NASA说：「可能由业界继续运营国际太空站的某些部分或功能，作为未来商业平台的一环。」

这份内部文件还说：「NASA将在未来7年加强国际和商业合作关系，以确保人类得以持续进入和存在于近地轨道。」

根据报导，白宫将要求私人企业提供市场分析和发展计画，以确保能顺利交接。

这项计画料将面临激烈反弹。美国已斥资大约1000亿美元推动、运营和支持国际太空站。

不过，目前还不清楚私人企业将如何藉由接手这个日益老旧的太空站获利。NASA并未立即应要求置评。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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