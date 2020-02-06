（法新社哈萨克阿拉木图6日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）女太空人科克（Christina Koch）今天返回地球，她在国际太空站（ISS）待了将近一年时间，打破女太空人的太空飞行纪录。

科克在太空待了328天后，于格林威治标准时间（GMT）9时12分，与欧洲太空总署（ESA）太空人帕米塔诺（Luca Parmitano）及俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）太空人斯科沃佐夫（Alexander Skvortsov），一起降落在哈萨克草原上。

今年41岁的科克，是出生于密西根州的工程师。2019年12月28日，科克在太空连续待了289天，刷新了NASA资深太空人惠特森（Peggy Whitson）写下的女太空人单次太空飞行最久纪录。

今年59岁的惠特森，一共执行过3次太空任务。科克在打破她的纪录后，尊称她是「我的女英雄」及太空计画「导师」。她还谈及自己的愿望是「鼓舞下一代探险家」。

科克去年10月与NASA同僚梅尔（Jessica Meir），进行史上首次全由女性太空人执行的太空漫步，也写下历史。

科克于展开返回地球的3个半小时旅程前回答了记者提问。她于4日告诉美国国家广播公司（NBC），她将会「很想念微重力」。

当科克扭身环绕国际太空站时，她微笑说道：「处在一个可随时弹跳于天花板和地板间的地方，真的很有趣。」

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