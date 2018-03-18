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此内容发布于2018年3月18日 下午9:50 最后更新 - 2018年3月18日 -21:50

（法新迈阿密18日电） 闻名全球的演出团体太阳剧团（Cirque du Soleil）今天在美国佛罗里达州坦帕（Tampa）演出，一名资深的高空特技演员却在表演时失手跌落，送医不治。

根据剧团声明，昨晚的VOLTA表演上，特技员阿诺（Yann Arnaud）在台上以皮带悬挂空中，演出时不幸摔落。事发后随即将他送医，但仍伤重不治。

太阳剧团团长兼执行长拉玛瑞（Daniel Lamarre）在电话访问中表示，阿诺在太阳剧团演出15年，被认为是剧团内最经验老到的演员之一。

拉玛瑞说：「整个太阳剧团家庭都为这件悲剧感到震惊。杨恩（阿诺）已和我们共度15年，深受每个有幸认识他的人喜爱。」

太阳剧团在坦帕的另两场表演因这起意外取消。剧团声明说：「当局调查这起意外的情况时，我们将全面且毫无保留地配合。」

这不是太阳剧团第一次出事。2013年，法国31岁的特技员莎拉・季约-古亚（Sarah Guillot-Guyard）在拉斯维加斯演出，以绳索悬吊半空中表演打斗场景，从高15公尺处摔落不治死亡。

2009年，乌克兰籍24岁的特技员乔霍夫（Olexandre Jourov）也在蒙特娄的总部排练时跌落身亡。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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