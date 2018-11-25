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此内容发布于2018年11月25日 下午9:05 最后更新 - 2018年11月25日 -21:05

（法新社伦敦25日电） 英国私家侦探韩飞龙已要求英国通讯管理局撤销中国中央电视台（CCTV）在英国的营运执照，因为央视违反英国广电法规，播放韩飞龙宣称自己被迫认罪的画面。

韩飞龙（Peter Humphrey）和美籍妻子虞英曾（Yu Yingzeng）因为涉嫌非法取得中国公民个资，并贩售给葛兰素史克药厂（GSK）等客户，2014年遭上海法院判处2年多刑期，之后两人刑期获减免，并在2015年6月遭中国驱逐出境。

如今韩飞龙向英国通讯管理局（Ofcom）告发指出，当年他在实际受审前就被迫招供，央视还播出自己被迫认罪的画面，韩飞龙希望Ofcom能惩处违反英国广电法规的央视。

韩飞龙的投诉信写道：「央视记者与警方合作，摘录、录制、后制并播出他认罪画面。」

「央视记者当时将他们的录影机对准我，并录下我念出警方早已为我准备好的口供。」

信件还提到，央视透过其国际频道中国环球电视网（CGTN），在世界各地播放韩飞龙被迫招供的画面。

Ofcom发言人证实，他们「收到一份投诉，我们评估须优先处理」。

他还说道：「假设经过调查，我们发现有违规情事，我们将采取必要的执法行动。」

Ofcom有权向违反英国广电法规的媒体祭出罚款，且最严重情况下可以撤销执照。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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