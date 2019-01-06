失败博物馆前进上海 奇怪发明一箩筐

此内容发布于2019年1月7日 上午12:05

（法新社赫尔辛堡6日电） 失败博物馆将前进上海，展览里面除收藏咖啡口味可口可乐、绿色番茄酱及电动面膜等创新不算成功的产品，连美国总统川普昔日推出的桌游都被放进玻璃柜，打上灯光展示。

法新社报导，在瑞典沿海城市赫尔辛堡（Helsingborg）文化中心进驻的失败博物馆（Museum of Failure），是44岁心理学家威斯特（Samuel West）的杰作，他先前研究如何让大企业创新。

威斯特表示：「我那时在寻找传达研究发现的新方法，并刺激从失败中学习这概念的讨论及兴趣，而我想展览会是个有趣的方式。」

展览在2017年夏天透过瑞典创新基金支持推出，展出威斯特收集或参观民众捐赠的物件。

民众伫足「川普：游戏」（Trump: the Game）展示柜前，这款游戏让玩家在川普监督下进行房地产交易，骰子的数字6被换成字母T；威斯特解释说，这是因为「川普总是赢」。而玩家经手金额不会小于1000万美元，「因为在川普世界中，人人是百万富翁」。

民众在展览上会看到因不够坚固而无法支撑骑士的1981年瑞典塑胶脚踏车，还有美国亨氏食品公司（Heinz）推出的绿色番茄酱，以及名为Coke BlaK的咖啡口味可口可乐（Coca-Cola）。

参观展览的法国摄影师柯歇（Claudine Cochet）认为威斯特的收藏令人振奋。他说：「我认为大家必须尝试每件事。」「人必须先试过后才能讨论。」

失败博物馆为策展人威斯特带来意想不到的成功，先前曾在洛杉矶及多伦多等地展出，而在瑞典的展览于今天结束，并将在18日抵达下一站上海。

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