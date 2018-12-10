夺56条人命 俄国连环杀人魔遭定罪

此内容发布于2018年12月10日 上午5:05

（法新社莫斯科10日电） 曾任警员的俄罗斯男子犯下56起杀人案，今天遭法院裁定有罪，而他先前已因杀害22名女性遭判终身监禁。这次判决使他成为俄罗斯夺走最多条人命的连环杀手之一。

西伯利亚城市伊尔库次克（Irkutsk）地区检察官办公室发表声明说，波普柯夫（Mikhail Popkov）在「1992年至2007年间杀害56人」，遭法院裁定「有罪」。

检方表示，波普柯夫「对杀人有病态吸引力」。他也因强暴其中10人遭判有罪。

波普柯夫被判第2个终身监禁，曾任警员的退休金也遭正式剥夺。

波普柯夫2015年杀害22名女性被判有罪，目前正在服刑中。国际传真社（Interfax）引述法院新闻服务报导，他稍后承认犯下另外59起杀人案，但仅56起遭定罪，因调查人员未能证实另外3起是否属实。

波普柯夫在非值勤时间的深夜，开车在他居住的安加尔斯克市（Angarsk）闲晃，有时开着警车，向被害者提供搭车服务后将人杀害。安加尔斯克距离伊尔库次克不远。

他被判有罪的犯案数量，已超过俄罗斯和前苏联时期多名恶名昭彰杀人犯的犯案总数。

「棋盘杀手」（Chessboard killer）皮邱希金（Alexander Pichushkin）2007年因犯下48起杀人案遭判终身监禁；苏联时期的齐卡提洛（Andrei Chikatilo）则因犯下52起杀人案遭定罪。（译者：叶俐纬/核稿：刘文瑜）

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