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此内容发布于2018年11月19日 上午5:20 最后更新 - 2018年11月19日 -05:20

（法新社洛杉矶18日电） JK罗琳再次施展电影票房魔法，北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，「怪兽与葛林戴华德的罪行」上映首周末3天进帐6220万美元，荣登本周北美票房冠军。

「哈利波特」（Harry Potter）系列前传第2集「怪兽与葛林戴华德的罪行」（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）首周票房微微落后第一集的7440万美元，但已在海外狂捞2.53亿美元。华纳兄弟（Warner Bros.）计划还要再出3集。

这部新片由JK罗琳（J.K. Rowling）编剧，叶茨（David Yates）执导。英国男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）担纲男主角纽特（Newt），将在片中试着协助邓不利多打败强尼戴普（Johnny Depp）饰演的葛林戴华德。

本周罕见不是由恐怖片或英雄片主宰票房。第2名是上周夺冠的家庭喜剧「鬼灵精」（The Grinch），由环球影业（Universal）改编美国人气童书作家苏斯博士（Dr. Seuss）绘本，并请英国男星班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）配音，进帐3820万美元。

第3名是福斯（Fox）音乐传记电影「波希米亚狂想曲」（Bohemian Rhapsody），讲述皇后乐团（Queen）主唱佛莱迪墨裘瑞（Freddie Mercury）传奇一生，票房1570万美元。

第4名是派拉蒙影业（Paramount）新上映的温馨喜剧「速成家庭」（Instant Family），进帐1470万美元。据影评网站CinemaScore观众票选，此片获A级高分。

第5名是福斯出品的悬疑片「寡妇」（Widows），赚进1230万美元。

第6到第10名电影依序为：「胡桃钳与奇幻四国」（The Nutcracker and the Four Realms），票房470万美元；「一个巨星的诞生」（A Star Is Born），440万美元；「大君主行动」（Overlord），390万美元；「蜘蛛网中的女孩」（The Girl in the Spider's Web），250万美元；「大智若愚」（Nobody's Fool），230万美元。

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