2018年11月19日

(法新社洛杉矶18日电) JK罗琳再次施展电影票房魔法,北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,「怪兽与葛林戴华德的罪行」上映首周末3天进帐6220万美元,荣登本周北美票房冠军。

「哈利波特」(Harry Potter)系列前传第2集「怪兽与葛林戴华德的罪行」(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)首周票房微微落后第一集的7440万美元,但已在海外狂捞2.53亿美元。华纳兄弟(Warner Bros.)计划还要再出3集。

这部新片由JK罗琳(J.K. Rowling)编剧,叶茨(David Yates)执导。英国男星艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)担纲男主角纽特(Newt),将在片中试着协助邓不利多打败强尼戴普(Johnny Depp)饰演的葛林戴华德。

本周罕见不是由恐怖片或英雄片主宰票房。第2名是上周夺冠的家庭喜剧「鬼灵精」(The Grinch),由环球影业(Universal)改编美国人气童书作家苏斯博士(Dr. Seuss)绘本,并请英国男星班奈狄克康柏拜区(Benedict Cumberbatch)配音,进帐3820万美元。

第3名是福斯(Fox)音乐传记电影「波希米亚狂想曲」(Bohemian Rhapsody),讲述皇后乐团(Queen)主唱佛莱迪墨裘瑞(Freddie Mercury)传奇一生,票房1570万美元。

第4名是派拉蒙影业(Paramount)新上映的温馨喜剧「速成家庭」(Instant Family),进帐1470万美元。据影评网站CinemaScore观众票选,此片获A级高分。

第5名是福斯出品的悬疑片「寡妇」(Widows),赚进1230万美元。

第6到第10名电影依序为:「胡桃钳与奇幻四国」(The Nutcracker and the Four Realms),票房470万美元;「一个巨星的诞生」(A Star Is Born),440万美元;「大君主行动」(Overlord),390万美元;「蜘蛛网中的女孩」(The Girl in the Spider's Web),250万美元;「大智若愚」(Nobody's Fool),230万美元。

