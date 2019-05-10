此内容发布于2019年5月10日 上午8:35

（法新社新加坡9日电） 新加坡当局今天对外通报一名奈及利亚籍男子染上猴痘病毒（monkeypox virus），他在婚礼上大啖野味后，感染了这个罕见的疾病。

新加坡卫生部（MOH）今晚发出声明表示，患者是名38岁的奈及利亚人，他在4月28日入境新加坡。

猴痘病毒在中非与西非部分地区流行，它在人体引发的症状包含器官损伤、发烧、肌肉酸痛和手脚畏寒。

猴痘病毒通常透过与受感染动物密切接触传染，像是�艹堇喽�物和猴子，并不容易以人传人，尽管致死率很低，但在一些罕见案例仍有致命风险。

新加坡卫生部的声明指出，这名38岁的奈及利亚男子在抵达星国2天后发病，目前在一个传染病中心接受隔离治疗，他的病情相当稳定。

曾与这名患者紧密接触的23人也受到隔离检疫，当局将在未来21天内持续观察这群人的生理状况。

声明表示：「尽管传染的风险很低，卫生部仍正采取预防措施。」

新加坡是个仰赖对外贸易与观光业致富的城邦，自从遭遇2003年爆发的SARS疫情肆虐后，星国即开始加强对抗传染病的措施。当时的SARS风暴在新加坡造成33人丧生，重创了经济发展，也削减了国际观光人潮。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）指出，非洲境外，在新加坡的这起病例通报之前，只有美国、英国与以色列爆发猴痘病毒案例。

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