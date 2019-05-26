此内容发布于2019年5月26日 上午8:05

（法新社坎城25日电） 南韩导演奉俊昊执导的「寄生上流」今天在坎城影展夺得最高荣誉金棕榈奖，确认他世界数一数二顶尖导演的地位。

这是奉俊昊获得的第一座国际大奖。他执导过广受好评的电影「骇人怪物」（The Host）和「末日列车」（Snowpiercer）。

奉俊昊现年49岁，声音柔和，但隐藏在温文儒雅外表下的，是他拍摄讽刺社会作品的才华。

奉俊昊凭藉一连串批判性和商业性卖座电影打响名声，是南韩最知名的人物之一，不但在国内赢得多个奖项，更大步走向好莱坞，成为其中屈指可数的亚洲导演。

但直到今天以「寄生上流」（Parasite）获得金棕榈奖（Palme d'Or）之前，奉俊昊仍与重要的国际奖项无缘。

影音串流巨擘Netflix与奉俊昊合作拍摄的科幻动作片「玉子」（Okja）请来英国女星蒂妲史云顿（Tilda Swinton）主演，2017年虽在坎城与金棕榈奖失之交臂，却成为全球卖座电影。

1980年代后期南韩民主化，替文化复兴开启大门，南韩导演如雨后春笋般出现，奉俊昊便是其一；美国鬼才导演昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）曾把奉俊昊比作「全盛时期的史蒂芬史匹柏」（Steven Spielberg）。

1980年代，南韩正值民主化运动，当时就读首尔延世大学社会学系的奉俊昊，据传参与街头抗议运动；他告诉一名采访者，自己曾因投掷汽油弹被捕。

奉俊昊公开支持言论自由，反对南韩当局一度普遍对艺术家施加的的政治压力。

奉俊昊的活跃行径，使他成为南韩前总统朴槿惠时期，1万多名遭列入黑名单的艺术家之一。

但奉俊昊透过丰富的电影寓言，出色、幽默地刻划南韩社会，使他的才华展露无遗。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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